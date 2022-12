Ginevra Nervi live al Teatro Garbatella

Diffuse Sound presenta:

Ginevra Nervi al Teatro Garbatella

Presenterà "The disorder of appearances", il suo album di debutto su La Tempesta International



Ginevra nasce a Genova nel 1994. Compositrice e producer di musica elettronica, la sua ricerca musicale si basa sull'esplorazione timbrica vocale avvalendosi di svariate tecniche di manipolazione sonora. Il suo lavoro oscilla tra scrittura e sperimentazione sonora.



Queste sonorità contemporanea e totalizzanti hanno permesso alla compositrice di imporsi in un breve lasso di tempo nel mercato del cinema italiano, evidenziando ancor di più le sue potenzialità in campo discografico.



Negli ultimi tre anni molti brani di Ginevra sono stati sincronizzati per serie tv Rai, Mediaset, Netflix Original e Prime Video (L'ispettore Coliandro, Il commissario Rex, Il Cacciatore, Il Processo, Skam Italia 4), mentre ha lavorato in veste di compositrice di musiche originali per la serie Netflix Original Curon.



Nel 2021 Ginevra ottiene la sua prima candidatura per la 66esima edizione dei Premi David Di Donatello per la categoria “miglior brano originale” con “Miles Away”. Film diretto da Mauro Mancini in cui recita Alessandro Gassmann.



Si è esibita al Primavera Pro Sound, MENT Festival, LUCFest in qualità di rappresentante della scena italiana indipendente. Il suo live show ha solcato i palchi del Transart Festival, Somewhere Festival, Opera Festival, Triennale Milano, Santarcangelo Festival e Locus.



Il 18 Febbraio 2022 apre il Seeyousound Festival a Torino, il primo festival di cinema dedicato alla musica in Italia. L’opening performance è stata una sonorizzazione di un cortometraggio proveniente dalla cineteca nazionale di Bucharest.



Il 9 aprile 2022 è stata pubblicata la colonna sonora del docu-film “Dante, fuga dagli inferi”, produzione SKY e Indigo Stories, trasmesso su SKY Arte dal 16 aprile.



Il 14 aprile e il 5 maggio sono stati pubblicati il primo singolo dell’album che uscirà il 10 giugno su La Tempesta International.



Ad Agosto riceve il Premio Rota 2022 come riconoscimento per il suo percorso e i traguardi nel mondo della musica per le immagini.



Ha scritto la musica originale per la prima drama teen series Prime Video Italia tradotta in tutto il mondo; Prisma.



Media partner: Zero.eu