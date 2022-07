GIGS: concerti, stand up comedy e dj set a Parco Schuster

Prezzo non disponibile

Un ricco programma di concerti, stand up comedy, incontri e dj set arriva a Parco Schuster fino al 24 luglio.

Ad inaugurare la rassegna "Gigs" è stato il Karaoke, nella serata di lunedì 18 luglio, a cura di Smile, Pau & Pet. Si prosegue martedì con il teatro comico e poi tanti appuntamenti con la musica e il teatro, anche per i più piccoli, fino a domenica prossima.

Di seguito il programma di GIGS Parco Schuster:

Martedì 19 luglio

ore 21: Stand up. Spettacoli di teatro comico

a cura di Tiziano Scrocca e Luca Bocchetti

Mercoledì 20 luglio

ore 18: Presentazione di Isabella Vicentini “La misura del farmaco”, in collaborazione con la Libreria Le Storie

ore 22: Mercolespritz – appuntamento fisso del quartiere San Paolo. La proposta musicale è rappresentata da un dj set

Giovedì 21 luglio

ore 23: djset WHTRSH.+ Lil Jolie

Venerdì 22 luglio

ore 18: Micromagia – animazione per minori – performance teatrale composta da recitazione e musica. A cura di Libreria eco di fata

ore 21: Live Do your thang – concerto di musica dal vivo della crew romana

Sabato 23 luglio

ore 23: Comemammam’hafatto – spettacolo di improvvisazione musicale con dj e strumentisti