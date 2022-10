Gigi D'Alessio - Noi due tour a Roma

Gigi D'Alessio Noi Tour arriva nella Capitale il prossimo 31 ottobre. Il cantautore recupererà le date del 19 maggio e 5 ottobre 2020 e del 31 ottobre 2021.

Come già comunicato in precedenza da Friends and Partners, infatti, a causa del perdurare delle normative vigenti legate al Covid, i concerti del “Noi due tour – A gentile richiesta” si svolgeranno nei mesi di ottobre e novembre 2022 in tutta Italia.

Il concerto romano di Gigi D'Alessio si svolgerà presso l'Auditorium Parco della Musica. Di seguito il calendario aggiornato con le nuove date:

6 ottobre NAPOLI – Teatro Augusteo (recupero del 29 aprile 2020 e 7 ottobre 2021)

7 ottobre NAPOLI – Teatro Augusteo (recupero del 30 aprile 2020 e 8 ottobre 2021)

8 ottobre NAPOLI – Teatro Augusteo (recupero del 1° maggio 2020 e 9 ottobre 2021)

11 ottobre CATANIA – Teatro Metropolitan (recupero del 24 aprile e 14 ottobre 2020 e 22 ottobre 2021)

12 ottobre CATANIA – Teatro Metropolitan (recupero del 25 aprile e 15 ottobre 2020 e 23 ottobre 2021)

15 ottobre BARI – Teatro Team (recupero del 18 aprile e 19 novembre 2020 e 16 ottobre 2021)

20 ottobre MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi (recupero del 21 marzo e 15 novembre 2020 e 6 novembre 2021)

23 ottobre FIRENZE – Teatro Verdi (recupero del 27 aprile e 24 ottobre 2020 e 20 novembre 2021)

24 ottobre GENOVA – Politeama Genovese (recupero del 25 marzo e del 20 ottobre 2020 e 15 novembre 2021)

27 ottobre VARESE - Teatro Varese (recupero del 3 aprile e 25 ottobre 2020 e 13 novembre 2021)

31 ottobre ROMA – Auditorium Parco della Musica (recupero del 19 maggio e 5 ottobre 2020 e 31 ottobre 2021)

5 novembre TORINO – Teatro Colosseo (recupero del 7 aprile, 5 maggio e 27 ottobre 2020 e 12 novembre 2021)

6 novembre BOLOGNA – Europauditorium (recupero del 18 marzo e 16 novembre 2020 e 3 novembre 2021)

8 novembre MILANO – Teatro Lirico (recupero del 24 maggio e 13 novembre 2020 e 8 novembre 2021)

10 novembre PARMA – Teatro Regio (recupero del 1° aprile, 27 maggio e 28 ottobre 2020 e 29 ottobre 2021)

Entro il 30 novembre 2021 verrà data anche comunicazione delle nuove date per i concerti di Crotone e Cremona.

I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. I biglietti precedentemente acquistati per Milano restano validi per la nuova data e venue. I dettagli della nuova assegnazione verranno comunicati sul sito www.friendsandpartners.it a partire dal 13 ottobre 2021.