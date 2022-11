"Gibbosa crescente": a Rocca di Cave la protagonista è la luna

Sabato 5 novembre alle ore 18.00 al Planetario di Rocca di Cave il Geomuseo, in collaborazione con Le Nove Muse Onlus e il Comune, organizza una serata dedicata alla Luna e alla sua evoluzione.



Ma perché "Gibbosa crescente"? La parola "Gibbosa" deriva dal latino tardo gibbosus [der. di gibbus "gobba"] è significa letteralmente: "che presenta una gobba sul dorso". Infatti la luna gibbosa crescente ha la forma di una D al rovescio, proprio come una gobba.



Dopo l'Osservazione del cielo, a occhio nudo e al telescopio, seguirà un bellissimo spettacolo di Planetario in cui verranno indagate le recenti teorie relative alla formazione della Luna.



Il costo per adulti è di 12€, mentre è previsto uno sconto per under 12.



L'osservazione è soggetta al meteo, mentre lo spettacolo, se raggiunto il numero minimo di 20 partecipanti, sarà comunque confermato. In ogni caso riceverete un messaggio di eventuale conferma.