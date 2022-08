Trio Monti nella Notte di San Lorenzo

Orario non disponibile

Quando Dal 10/08/2022 al 10/08/2022 Orario non disponibile

Nella notte del 10 agosto, torna a Giardino Verano uno tra gli eventi più attesi della stagione per festeggiare il quartiere di San Lorenzo.

In occasione della notte di San Lorenzo, come da tradizione, Giardino Verano proporrà un concerto di musica popolare romana con un trio d'eccezione per festeggiare tutti insieme una notte magica.

ll Trio Monti nasce dall’idea di tre giovani amici, tre romani doc, naturalmente appassionati alle canzoni che, fin dall’infanzia, ogni romano ascolta e impara nelle case, nelle strade, nelle piazze. Partendo da un’attenta ricerca sulle origini della canzone romana, che risalgono alla notte dei tempi, il Trio Monti affronta i grandi temi della tradizione popolare romana, cercando di restituirne la sonorità originaria fatta di voce, chitarra e mandolino, ma con arrangiamenti originali che esplorano il linguaggio musicale a 360 gradi. Il repertorio del Trio si compone quindi anche di molti brani originali, nel tentativo di dare voce e vita nuova ad una tradizione longeva e ricchissima di contenuti ancora attuali.

Il nome del Trio ha origine dal fatto che gli elementi che lo compongono provengono da tre dei monti di Roma: Giampiero Mannoni, alla voce, è di Monte Mario; Valerio Mileto, alla chitarra, è di Monte Sacro; mentre Emanuele De Simone, al mandolino, è di Monte Verde. Senza dimenticare il Rione Monti, uno dei quartieri storici e più caratteristici, nonché primo Rione di Roma. Dall’estate del 2018 Emanuele De Simone, rapito dai venti d’Irlanda, viene sostituito al mandolino (e al pianoforte) dal Maestro Valdimiro Buzi (proveniente da un altro monte di Roma: la Montagnola!), con il quale si instaura da subito un clima di rinnovata energia, sostenuto da un comune sforzo verso obiettivi sempre maggiori.

Durante i festeggiamenti ci saranno i fuochi d'artificio a cura della Basilica di San Lorenzo fuori Le Mura.