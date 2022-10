Giardininvaso, spuntini di natura all'Orto Botanico

Il 15 e il 16 ottobre la terza edizione di Giardininvaso, evento firmato dal Festival del Verde e del Paesaggio, porta ad immergersi per due giorni nella natura dell’Orto Botanico, una vera e propria oasi in città.

Un weekend di camminate a piedi scalzi sul prato, foraging, passeggiate storiche, esplorazioni botaniche, piante e giardini, mindfulness, yoga e pilates; due giorni per sperimentare e prendersi del tempo per studiare le piante, la storia dei giardini, connettersi con il paesaggio e la luce, imparare a coltivarsi coltivando.

I percorsi tematici Humans & Plants

Humans è più legato ad alcune attività che nei giardini possono trovare il loro scenario ideale per amplificare gli effetti positivi e percepire fino in fondo il potere della natura, come camminare a piedi scalzi sul prato, scoprire il proprio colore botanico, fare mindfulness, prendersi cura di corpo e mente con yoga e pilates.

Plants sarà più concentrato sullo studio e sulla conoscenza delle piante, una vera e propria avventura botanica in cui si inizierà l’apprendistato di “naturalisti”.

La manifestazione prevede un fitto calendario di eventi e appuntamenti guidati dagli esperti della Scuola del Verde che comincerà il sabato con un’installazione floreale collettiva, visite guidate e tanti appuntamenti insoliti, come i racconti di Zaelia Bishop sulle piante più strane custodite all’Orto Botanico o l’appuntamento con the Key Cocktail sulle ricette per aperitivi botanici. O addirittura il Plant Swap, lo scambio di piante, semi e talee. Ancora, la meravigliosa pratica del forest bathing, una speciale passeggiata tra gli alberi con Stefania Calzini, guida certificata.

Giardininvaso è anche condividere il mondo dei più piccoli, ancora così pieno di autentica meraviglia. Ascoltare insieme a loro le favole del bosco, esplorare il mondo naturale, stupirsi di forme e colori, fare una caccia al tesoro vegetale, sperimentare le passeggiate magiche in cerca di esperienze emozionanti per re-imparare a coltivare quel senso di stupore e meraviglia che duri per tutta l’esistenza.

“Fare uno spuntino di Natura significa imparare di nuovo a usare occhi, orecchie, narici e polpastrelli e trovare poi il modo di trasformare tutto questo in pratica quotidiana”, racconta Gaia Zadra, direttrice del Festival del Verde e del Paesaggio e ideatrice di Giardininvaso. “Giardininvaso sarà un fine settimana rilassante e giocoso. Un rito collettivo per celebrare insieme l’autunno, un’esortazione a coltivare i propri spazi domestici. Perché “il giardinaggio è un modo per essere umani”.

Il programma completo a questo link