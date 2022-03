Gianna Nannini, la rocker in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Prezzo non disponibile

"Dopo le restrizioni che hanno impedito ai musicisti di stare insieme sul palco, sono fiera di portare in tour la band… La storia della musica italiana la facciamo adesso!", afferma Gianna Nannini. La rocker torna a grande richiesta nei teatri di tutta Italia e anche a Roma.

La Nannini sarà protagonista di un concerto nella Sala Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica, domenica 3 aprile alle 21. L'artista sarà accompagnata dalla band, con la direzione musicale di Davide Tagliapietra, per un pieno di amore per il suo pubblico paziente che ha voglia di esplodere.

"In teatro tour 2022" accompagna i fan verso il grande concerto evento che si terrà il 28 maggio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La tappa romana sarà dunque un assaggio della grinta rock’n’roll di Gianna Nannini, in vista delle sorprese che sta preparando per il concerto di Firenze.