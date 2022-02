Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia Duo all'Auditorium Parco della Musica

Uno che se ne intende come Paolo Fresu ha scritto che il duo Trovesi e Coscia è una Orchestra Sinfonica con tutti i colori della musica. Orchestra che naviga nei mari del mondo sui battelli dei primi del Novecento e che raccoglie, nel suo migrare, i profumi e gli umori del mondo. È?musica intelligente e curiosa. Colta e popolare. Divertente ma nello stesso tempo profonda.?

Il duo si esibirà all'Auditorium Parco della Musica, domenica 6 marzo alle 21 nel Teatro Studio Gianni Borgna.

Mosso dai successi ECM di “In cerca di cibo”, “’Round about Weill” e “Frére Jaques: ‘Round about Offenbach” il duo?affronta il meraviglioso tema degli evergreen del secolo scorso in un nuovo progetto che la nobile etichetta discografica diretta da Manfred Eicher ha deciso di pubblicare il primo giorno dell’estate del 2019. Il lavoro, ispirato dall’avventura concertistica in solitudine di Gianni Coscia dedicata alla grande figura di Umberto Eco, amico fraterno del fisarmonicista alessandrino e collegato a filo doppio con il libro dello scrittore “La misteriosa fiamma della Regina Loana” che è appunto diventato per Coscia “La misteriosa fisarmonica della regina Loana”, diventa una splendida e imperdibile occasione speciale che, per raccogliere l’idea in unico concetto, diventa sottotitolo nascosto dell’eccellenza musicale di due fra i più straordinari artisti del nostro tempo, capaci di raccontare (anche a parole, in un totale calembour di ironia e teatralità) storie padane e emozioni uniche.?