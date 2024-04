Gianluca Vigliar Trio in concerto al Charity Café

Vednerdì 19 aprile al Charity Café andrà in scena il trio capitanato dal sassofonista Gianluca Vigliar. La band presenterà brani tratti dall'ultimo disco del sassofonista intitolato Eclipse uscito con la Am.a records il 26 gennaio 2024, insieme a standards rivisitati della tradizione jazzistica. Completano la formazione Giulio Scarpato al contrabbasso e Luca Gallo alla batteria. Ogni venerdì il jazz è il protagonista nel club di Via Panisperna con le migliori formazioni del panorama capitolino e nazionale.



Gianluca Vigliar: sax

Giulio Scarpato: contrabbasso

Luca Gallo: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione