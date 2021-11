Helikonia Concerti presenta:



Auditorium Parco della Musica



Giovedí 30 Dicembre | 21:00 | Sala Petrassi



Gianluca Guidi e Claudio "Greg" Gregori - Natale in Swing



Gianluca Guidi (ospite d'onore)



Claudio “Greg” Gregori,



Roma Swing Orchestra



con la partecipazione di Clelia Liguori e Luigi Cecinelli



Un unico grande concerto di Natale caratterizzato da momenti di puro fascino Natalizio, con la reinterpretazione di alcuni dei più celebri successi swing di Frank Sinatra e Dean Martin che nel tempo hanno celebrato le atmosfere e i ritmi legati alla festività del Natale.



Una strepitosa Orchestra Swing composta da sezione ritmica e fiati dove confluiscono, tramite una accurata selezione, i migliori artisti e musicisti formatisi nelle compagini jazzistiche nazionali.



Un progetto unico che si propone di valorizzare la cultura swing, il tutto rivisitando in chiave moderna ed originale ogni singolo brano in maniera del tutto professionale.



Biglietti disponibili su TicketOne: https://bit.ly/3cb4PlM



Prezzi:



€22,00 (posto singolo galleria)



€28,00 (posto singolo platea)



INFO UTILI



Dal 6 agosto l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3 del D.L. 105/2021)