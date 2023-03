Gianluca Esposito Quartet all'Alexanderplatz Jazz Club

L’Alexanderplatz Jazz Club, presenta, giovedi 30 marzo, Gianluca Esposito Quartet.

Gianluca Esposito è il leader del quartetto, sassofonista di grande talento di fama nazionale ed internazionale che ha uno stile eclettico che spazia nelle sue composizioni dal sound tradizionale al moderno con attivo 12 cd prodotti a suo nome da leader quali: Little Groove ,After Midnight, Conversation with a big man, Biancoscuro, The Hammer ,dove vede la partecipazione di musicisti Internazionali quali: Steve Groossman, Bob MIntzer, Jason Marsalis, Flavio Boltro, Peter Eskine, Alex Acuna’ ed altri.

L'inizio dei concerti è sempre alle 21.

Per info e prenotazioni: 06 86781296 (Dopo le 18) - 349 977 0309 (WhatsApp)