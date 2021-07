Gianfranco Rosi presenta “Sacro Gra” a Trastevere

Weekend con Gianfranco Rosi a Trastevere. Nell'arena di San Cosimato de Il Cinema in piazza, sabato 17 luglio verrà invece proiettato “Sacro Gra”, film del 2013 del regista.

Rosi per più di due anni ha utilizzato un piccolo furgone sul Grande Raccordo Anulare di Roma per filmare gli avvenimenti che prendono piede in un'area della città eterna in costante movimento, ricca di personaggi molto particolari che sono specchio di un possibile futuro nonché protagonisti di un mondo poco conosciuto.

Come partecipare agli eventi del Cinema in piazza nell'estate 2021

Ogni giorno a partire dalle 9 si possono prenotare gli eventi della sera stessa. Il programma completo è disponibile su www.ilcinemainpiazza.it. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Sul ticket è indicato l'orario di entrata in piazza e la piazzola dentro cui prendere posto. L'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia di portare da casa un cuscino, un telo o una seduta.

