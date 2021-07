"Arte d'identità" e "80 Nostalgia di Califano": due spettacoli di Gianfranco Butinar a Ostia Antica

Il 23 luglio e il 24 luglio al Teatro Romano di Ostia Antica, sono in programma due spettacoli con Gianfranco Butinar che, con le sue imitazioni di calciatori, allenatori, telecronisti, radiocronisti, attori e cantanti, e? sempre piu? conosciuto e apprezzato dal grande pubblico.

Gli spettacoli

Il venerdi? 23 con "Arte d'identita?" Butinar porta in scena due ore di show in cui si alterneranno imperdibili aneddoti e improbabili duetti passando dal mondo della musica a quello dello spettacolo, allo sport. In questa occasione sara? accompagnato dalla chitarra del Maestro Giandomenico Anellino che ha curato le musiche e gli arrangiamenti.

Sabato 24, invece, con "80 Nostalgia di Califano" l'artista romano, attore protagonista nel film “Non escludo il ritorno”, omaggia il grande cantautore - con cui ha vissuto 22 anni tra palco ed intima amicizia - e le sue molteplici sfaccettature eseguendo pietre miliari del repertorio del Califfo, chicche sconosciute ai piu?, monologhi deliranti e commoventi allo stesso tempo, imperdibili aneddoti ed inediti che sono rimasti nel cassetto di Gianfranco dopo la sua scomparsa.

Foto da facebook @OstiaAnticaTeatroRomano

