Gianfranco Butinar in "Arte d'identità"

Un viaggio iperbolico nelle oltre cento voci di Gianfranco Butinar. Un palco immaginario dove sportivi, attori, giornalisti e cantanti si incontrano nella stessa voce: quella di un istrionico attore, di un imitatore inimitabile.

Attore e cabarettista, Butinr è amatissimo da un pubblico di tutte le età per la versaltilità delle sue imitazioni, da Francesco De Gregori a Francesco Totti, da Zlatan Ibrahimovic a Bruno Pizzul. Ospite delle più importanti trasmissioni televisive come la Domenica Sportiva e Tiki Taka con Piero Chiambretti e collaboratore storico della Gialappa’s, è stato anche il protagonista del film di Stefano Calvagna “Non escludo il ritorno” sulla vita di Franco Califano (in programmazione anche su Amazon Prime Video).

Un viaggio imperdibile nel mondo della televisione, dello spettacolo, dello sport, della musica e della politica, dove si alterneranno imperdibili aneddoti e improbabili duetti. Tra i tanti ospiti, Laura Bono, Magico Alivernini e Daniele Si Nasce . Sul palco ad accompagnare Butinar tre grandi Maestri della scena musicale italiana ed internazionale: Giandomenico Anellino alla chitarra, Stefano Scartocci al pianoforte ed Eric Daniel al Sax e Flauto.

Per info e prenotazioni 333.39.57.171 butinarte@gmail.com.

