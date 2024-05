Giambattista Gioia Trio all'Alexanderplatz Jazz Club

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, giovedì 23 maggio, Giambattista Gioia Trio con il progetto “In The Mood For Chet Baker”. Il trio si propone di rivisitare molti dei classici che il celebre trombettista amava suonare. Dai primi anni fino ad alcuni brani più recenti, cercando di non tradire la sua proverbiale morbidezza del suono e il dinamismo ritmico melodico di chi lo accompagnava di volta in volta che hanno reso celebre Chet. Uno dei più grandi trombettisti della storia del jazz, tra i bianchi senza ombra di dubbio il migliore, secondo, forse, solo al collega Miles Davis. Cantante dal timbro vocale più che singolare, cantando “My funny Valentine”, standard jazz, a seguito della sua interpretazione, è risalito nell’olimpo dei grandi della musica del Novecento.

Giambattista Gioia, classe '72, nato a Colleferro e diplomato in tromba al conservatorio “Licinio Refice” nel '94.Nel 2000 viene nominato come miglior trombettista per rappresentare l'Italia all'11° Meeting internazionale della I.A.S.J. di Parigi. Nel 2003 partecipa allo spettacolo teatrale “Una Martins De Luxe” di C. Pallottini per la regia di Gigi Proietti. Si esibisce nei migliori Jazz Club italiani e della Capitale e in numerosi Festival in Italia e all'estero quali: Villa Celimontana, Novara Jazz, Villette Jazz Festival di Parigi, Jerusalem Festival, Bolzano Jazz Festival, Segni di jazz ecc. Partecipa a numerosi concerti organizzati dall'istituto italiano di cultura al Cairo e Alessandria D'Egitto con il quintetto di Enzo Scoppa.La sua musica è stata trasmessa dalla radio inglese BBC con il brano Five Hundred Miles (Chick Corea) che si trova nel primo disco registrato con il quintetto di Enzo Scoppa” Standards”. Collabora sia dal vivo che in studio con i migliori musicisti del panorama Jazz Italiano ed Americano tra i quali Spicca il nome del grande tenorista Steve Grossman.