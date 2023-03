Giallo Papero al teatro Le Maschere, per piccoli investigatori!

Sarà in scena al Teatro le Maschere – il 12 e il 19 marzo - nella storica sezione “Fiabe e biscottini” dedicata ai più piccoli, lo spettacolo: Giallo Papero, scritto e diretto da Gigi Palla, con Natalia Cavalleri e Gabriela Praticò.



Cosa può accadere se una gatta, appassionata di racconti gialli e con il fiuto da segugio, si mette ad indagare sull’identità di un piccolo anatroccolo senza nome, apparentemente abbandonato dalla mamma papera? Che una delle più celebri favole di Hans Christian Andersen diventa un giallo in piena regola!



Uno spettacolo che vuole avvicinare i giovani spettatori ad un genere di teatro, appunto quello del giallo o, per meglio dire, del mistery, che si basa, proprio come il processo educativo, sull’elemento sempre avvincente dell’indagine, strumento fondamentale per accrescere la conoscenza come per giungere ad ogni sorprendente scoperta finale!