Geppo a Pietralata apre "Affacciati alla finestra"

Torna nei complessi Ater "Affacciati alla finestra", la rassegna all’interno dei cortili e sotto le finestre dei palazzi di edilizia pubblica: dal 5 al 26 luglio 2021, 15 spettacoli dal vivo in altrettanti luoghi simbolo delle periferie di Roma.

Aprirà, lunedi 5 luglio a Pietralata, Geppo, nome d'arte di Simone Metalli. Romano doc, barzellettiere molto amato. La sua carrier ha avuto inizio aprendo una pagina Facebook nel 2015 per pubblicare le sue barzellette quotidiane. Il successo è inaspettato, raggiungendo oltre 700.000 fan e circa 50.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

Passa quindi alla Tv con Tu Si Que Vales per poi diventare ospite fisso a Domenica In. Sold out ogni suo spettacolo teatrale, da anni tutte le mattine conduce un programma su Dimensione Suono Roma. Nel suo spettacolo rielabora drammaturgicamente le barzellette che lo hanno reso famoso, in un monologo senza soluzione di continuità che mette in luce come alla base di ogni storia divertente ci sia sempre un grande fondamento di verità e di vita. Recentemente ha curato la pubblicazione della “Nuova enciclopedia della barzelletta” edito da L’Airone.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...