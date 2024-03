"Generali a merenda" al Teatro Porta Portese

Prezzo non disponibile

Dopo il successo di "Tutti al macello", Accademia platafisica torna a cimentardi con Boris vian e il suo attualissimo surreale capolavoro "Generali a merenda" per la regia di Antonio Cervigni. Lo spettacolo sarà i prossimi 11 e 12 aprile al Teatro Porta Portese alle 21.

Boris Vian, Raymond Queneau, Jean Paul Sartre, Simone De Beauvoir cenacolo intellettuale della Parigi postbellica, fervida, libertaria, irregolare, travolta dall’ondata di sconfitte della grande Francia nelle sue colonie ribelli.

È in questo clima che, nel 1951, proprio Boris Vian, il poeta, musicista, appassionato di Jazz, dà alle stampe quello che è considerato il suo capolavoro: “Generali a merenda”, messa in scena di feroci caricature di generali dementi che come bambini impauriti scappano dalle proprie responsabilità.

E cosa succede quando si mettono insieme generali, soldati e situazioni al limite del ridicolo?

Lo spettro di un’eventuale terza guerra mondiale diventa un esilarante divertimento e la merenda dei nostri generali quasi una surreale commedia musicale.

Le marce militari e le canzonette degli ufficiali cinguettanti degenerano in una roulette russa delirante creando il parossismo comico e fatale rivelatore della realtà più atroce.

Dopo il successo di - Tutti al Macello- il tour partito dal Brancaccio a Roma e approdato nei teatri della Penisola - la sfida era cimentarsi col piatto forte della produzione di Boris Vian, autore particolarmente amato. La coincidenza storica perfetta: preparatevi a un'esperienza teatrale unica, dove il caos diventa regola e l'assurdo si fonde con la realtà.