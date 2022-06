Gemitaiz a Rock in Roma 2022

Gemitaiz, romano classe ’88, arriva all'Ippodromo di Capannelle il 18 giugno, nel contesto di Rock in Roma 2022.

Si tratta di uno dei rapper più seguiti e rispettati della scena hip hop italiana. Noto per essere un artista estremamente prolifico, Gemitaiz ha oggi all’attivo tre album in studio (tutti certificati da FIMI) e svariati mixtape; al disco d’esordio seguono “Nonostante Tutto”, nel 2016, e “Davide”, nel 2018, che ha collezionato 4 dischi di platino. A dicembre 2018 viene rilasciato in free-download “QVC8”, preceduto dalla release dei “QVC8 Singles”, un’anteprima di cinque brani inediti resi disponibili in streaming. Parallelamente all’attività solista, Gemitaiz porta avanti una collaborazione ormai decennale con MadMan.

Il programma completo di Rock in Roma 2022

– 10 giugno Noyz Narcos all’Ippodromo delle Capannelle

– 11 giugno Leon Faun, Mambolosco e Villabanks all’Ippodromo delle Capannelle

– 16 giugno Mecna e Coco all’Ippodromo delle Capannelle

– 17 giugno Psicologi all’Ippodromo delle Capannelle

– 18 giugno Gemitaiz all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 giugno Lazza all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 giugno Massive Attack alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica (ANNULLATO)

– 22 giugno Jinjer all’Ippodromo delle Capannelle (ANNULLATO)

– 23 giugno La Rappresentante di Lista + Rovere all’Ippodromo delle Capannelle

– 24 giugno Shiva, Paky e Rhove all’Ippodromo delle Capannelle

– 25 giugno Queen at the Opera all’Ippodromo delle Capannelle

– 26 giugno Gué all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 giugno Suicidal Tendencies all’Ippodromo delle Capannelle

– 28 giugno Cigarettes After Sex all’Ippodromo delle Capannelle

– 29 giugno Skunk Anansie alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 30 giugno Brunori Sas alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 30 giugno Willie Peyote all’Ippodromo delle Capannelle

– 1° luglio Ernia all’Ippodromo delle Capannelle

– 2 luglio Deep Purple alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 3 luglio MadMan all’Ippodromo delle Capannelle

– 5 luglio Madame all’Ippodromo delle Capannelle

– 6 luglio Ariete all’Ippodromo delle Capannelle

– 7 luglio God is an Astronaut all’Ippodromo delle Capannelle

– 8 luglio The Chemical Brothers all’Ippodromo delle Capannelle

– 9 luglio Maneskin al Circo Massimo (EVENTO SPECIALE)

– 10 luglio Rondodasosa + Baby Gang all’Ippodromo delle Capannelle

– 12 luglio Achille Lauro all’Ippodromo delle Capannelle

– 13 luglio Herbie Hancock alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 13 luglio Gianluca Grignani all’Ippodromo delle Capannelle

– 15 luglio Carl Brave all’Ippodromo delle Capannelle

– 16 luglio Anuel AA all’Ippodromo delle Capannelle

– 18 luglio Litfiba all’Ippodromo delle Capannelle

– 19 luglio Testament + Exodus + Death Angel + Heathen all’Ippodromo delle Capannelle

– 20 luglio Frah Quintale all’Ippodromo delle Capannelle

– 21 luglio Ozuna all’Ippodromo delle Capannelle

– 22 luglio Gazzelle all’Ippodromo delle Capannelle

– 23 luglio Caparezza all’Ippodromo delle Capannelle

– 24 luglio Il Tre all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 e 28 luglio Blanco all’Ippodromo delle Capannelle

– 27 luglio Patti Smith alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica

– 29 luglio Naska e Simone Panetti all’Ippodromo delle Capannelle

– 30 luglio Rkomi all’Ippodromo delle Capannelle

– 11 settembre Paul Weller alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica