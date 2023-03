Il ritorno dei Gemelli Diversi a Roma

Grande attesa per il ritorno a Roma dei ‘Gemelli DiVersi’, che, nella serata di venerdì 10 marzo, saranno presenti al ‘Toy Room’ club internazionale della Capitale.

Un viaggio a ritroso dove il pubblico salirà sulla macchina del tempo insieme al mitico ‘Frank The bear’ - l’orsetto più amato dalla nightlife romana - per rivivere un gruppo musicale ‘pop rap’ che soprattutto nei primi anni 2000 ha sfornato un successo radiofonico dopo l’altro.

I ‘Gemelli DiVersi’, infatti, si esibiranno dal vivo e saranno i protagonisti assoluti sulla centralissima consolle-palco della gettonatissima location di piazza Barberini. Per questa sera è tutto già sold out, gran pienone per ascoltare alcuni dei brani di successo dei ‘Gemelli DiVersi’ come ‘Fotoricordo’; ‘Mary’; ‘Un attimo ancora’…e tanti altri.