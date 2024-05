Gemelli Diversi a Cinecittà World

Sabato 25 maggio i Gemelli Diversi, band icona degli anni 2000, saranno sul palco di Cinecittà World per far cantare a squarciagola le hits chehanno accompagnato per un'intera generazione, tra cui: "Mary", "Un attimo ancora", "Fotoricordo", "Per farti sorridere", "Tu corri" e gli altri brani che li hanno consacrati nell'olimpo della musica italiana.

La band sarà ospite d'eccezione del "Time Machina 90's to 2000", la festa musicale dalle venature "nostalgic" che sta attirando migliaia di persone di ogni età in tutta Italia con la musica del super DJ italiano Robert Blues e la voce del poliedrico HOST Raffaele Assante.

Durante l'evento sono previsti effetti speciali, dancer animation e mascotte. L'evento si svolgerà all’aperto presso l’Area-stunt di Cinecittà World. Il biglietto include l’accesso al Parco + 40 Attrazioni + Spettacoli + Evento "The Time Machine 90's to 2000" + LIVE Performance dei Gemelli DiVersi. Inizio spettacolo alle 22.