Gemelli Dental Center: Open Day Impianti e Protesi dentali il 15 ottobre

Prenotando al numero 06.30156700, il 15 di ottobre sarà possibile effettuare check-up dentali-implantologici e protesici: un’intera giornata in cui gli esperti del Dental Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS saranno a disposizione per visite, consigli e informazioni sui trattamenti, dalle ore 8.30 alle ore alle 19.30.

Qual è l’obiettivo di un Check up Implantologico e Protesico? La visita è dedicata a tutte le persone che hanno uno o più denti mancanti e sono alla ricerca della soluzione per porvi rimedio. I nostri odontoiatri saranno a disposizione dei pazienti per dar loro le informazioni sui trattamenti e le metodiche utilizzate.

Grazie all’Implantologia e alla Protesi è possibile riabilitare il sorriso sia a livello estetico (una dentatura allineata e completa) che funzionale (masticare e mangiare senza disagi), attraverso le metodiche all’avanguardia del Gemelli Dental Center, come la Chirurgia Computer Guidata: una serie di innovative procedure chirurgiche che utilizzano immagini in 3D e software dedicati al fine di eseguire gli interventi chirurgici con elevata precisione e in maniera minimamente invasiva, agevolando il decorso post-operatorio.

Per maggiori informazioni e per prenotare il check-up si può telefonare al numero 06.30156700 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30).