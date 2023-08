I Gem Boy all'Arcade

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

È arrivato il momento di prepararsi per un evento imperdibile che vi lascerà senza fiato: i Gem Boy, uno dei gruppi più amati e trasgressivi del rock demenziale italiano, arriva all’Arcade per una serata indimenticabile, insieme al Team Rock’et e al presentatore Simone Esposito.

I “Gem Boy" sono diventati famosi per la loro comicità e i doppi sensi sono diventati il loro cavallo di battaglia, un must per i loro fan. Le loro esibizioni sono irriverenti, divertenti e coinvolgenti. Ogni spettacolo è un’esplosione di energia e allegria. Con “Gem Boy” è garantita una serata all’insegna della risata e del divertimento.

Ad aprire la serata sarà il “Team Rock’et“, una cover band di cartoni animati. Il loro repertorio è una selezione di brani tratti dalle colonne sonore dei cartoni più amati di sempre. Preparatevi a ballare e a cantare le canzoni che hanno accompagnato la vostra infanzia. Il “Team Rock’et” saprà coinvolgere tutti i presenti con la sua energia contagiosa.

A presentare la serata ci sarà Simone Esposito, un comico, scrittore, cabarettista e showman affermato nel mondo dell’umorismo. La serata è realizzata in collaborazione con La Bottega del Neon, azienda nota per le sue creazioni luminose che renderanno l’Arcade ancora più accattivante.

L’evento si svolgerà nella location ormai conosciuta a tutti gli appassionati di cinema, videogiochi e fumetti: l’Arcade&Food. Tuttavia, i posti sono limitati, quindi è obbligatoria la prenotazione. La prenotazione include cena e bevanda al costo di 30 euro. Un’offerta imperdibile per una serata così speciale. Per maggiori informazioni: 334 323 2023 o 347 3478849.