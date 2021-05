Gehause, mostra collettiva dei primi artisti di Ausgang 24

Dal 25 maggio al 30 maggio 2021 la mostra collettiva dei primi artisti di AUSGANG 24 in collaborazione con Monica Cecchini, presso lo spazio INCINQUE OPEN ART MONTI. Vernissage in programma martedì 25 maggio dalle 18 alle 21.



GEHÅUSE

Questa parola tedesca, che può essere tradotta in italiano con scatola o contenitore, è assolutamente adatta a descrivere il nuovo HUB delle arti. AUSGANG24 un prezioso scrigno capace di contenere l’Arte, con la “A” maiuscola. Gehäuse nasce grazie alla collaborazione con la nota galleria Incinque Open Art Monti, di Monica Cecchini, che ha immediatamente sposato le finalità del progetto AUSGANG 24.

La mostra, curata da Dario Pellegrino, fondatore del progetto e Adriano Segarelli co-fondatore, vuole presentare al pubblico, i primi artisti, di questo innovativo progetto artistico. I principali target di AUSGANG24 sono, in primis, sostenere l’Arte in tutte sue sfaccettature e, contemporaneamente, intessere nuove connessioni tra le persone che mettono la Cultura e l’Arte tra le loro quotidiane priorità.

AUSGANG 24 si contraddistingue anche per le modalità con cui opera nel mondo dell’Arte. I founders e tutti gli artisti selezionati per questa prima collettiva, daranno man mano vita ad azioni sempre nuove e fuori dagli schemi, consapevoli delle innumerevoli possibilità creative dei tempi in cui viviamo. L'interdisciplinarità che vedrà connesse le arti della :

Fotografia / Pittura / Scrittura / Scultura / Strett Art



IN ESPOSIZIONE in ordine alfabetico :

ADRIANO SEGARELLI - Pittura

ALESSANDRA D’ORTONA - Pittura

ALESSANDRO GUARINO - Fotografia

ANTONIO LA ROSA - Scultura

BENIAMINO CARDINES - Pittura / Scrittura

CELINA - Fotografia

CLAUDIO PEZZINI - Pittura

CHIARA SESTILI - Fotografia

DANIELA BRUGGER - Fotografia

DAP - Pittura

DARIO PELLEGRINO - Fotografia

DESX - Street Art

GABRIELE MARMOTTA - Fotografia

KOCORE - Street Art

LARI_CREAZIONE - Pittura

MAURO MOLLE - Pittura

PAOLO BRACCINI - Pittura

RAFFAELLA BONAZZOLI - Pittura

ROSETTA CLISSA - Scrittura

SALVATORE MAURO - Pittura

SARA DRAGONE - Scrittura

Un melting pot di stili, idee e opere che prova a dare una nuova narrazione della contemporaneità italiana. Il Rione Monti, cuore della città Eterna, sarà dunque l’epicentro dell’Arte e della Cultura dal 25 maggio per i cinque giorni successivi.

Testo di Giorgio Silvestrelli