Gegè Telesforo quarter alla Casa del Jazz

Solo da questo connubio tra GeGé Telesforo e Dario Deidda fatto di amicizia e stima, prima che di tecnica e condivisione di stile artistico, poteva nascere un live così felice, allegro e allo stesso tempo complesso e ricercato. Un concerto speciale, elegante, carico di passione e di valori umani ed artistici, che unisce il repertorio e l’esperienza di GeGè e Dario all’energia di Domenico Sanna e Michele Santoleri, due giovani, eccezionali musicisti.

GeGè Telesforo

La vittoria del Jazzit Award per 10 anni consecutivi dal 2010 al 2019 come miglior voce maschile corona un periodo importante caratterizzato da un numero incredibile di concerti a dall’affermarsi delle sue molteplici attività: musicista e vocalist, (Songbook, libro di spartiti e compilation on line, è la raccolta dei suoi numerosi successi), ricercatore e divulgatore musicale (con il programma “Soundcheck” per Radio24 dove presenta novità ed artisti di tutto il mondo, anche scoperti con un lavoro di ricerca ed approfondimento di grande spessore e qualità), comunicatore tv: il suo programma “VariazioniSuTema” per Rai5, parla dei musicisti, della loro vita, della loro musica. Il racconto dell’arte e del mestiere della musica, con quella chiave ironica, comune denominatore di tutte le attività di GeGé.



