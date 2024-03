Gege' Munari, The Legend of Jazz in concerto al Charity Café

Venerdì 22 marzo al Charity Café una serata con il favoloso quartetto di Gege' Munari, The Legend of Jazz completato da Antonello Sorrentino alla tromba, Claudio Colasazza al piano ed Enrico Mianulli al contrabbasso. Munari è stato uno dei più importanti rappresentanti dell'hard bop, suonando sin da giovanissimo nella big band di Dizzy Gillespie e seguendo la lezione dell'immenso Clifford Brown. Un concerto da non perdere, dunque, presso il club di Via Panisperna che ogni venerdì propone un concerto di jazz diverso.



Line-up

Gegè Munari: batteria

Antonello Sorrentino: tromba

Claudio Colasazza: piano

Enrico Mianulli: contrabbasso



Charity Café

Via Panisperna 68

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione