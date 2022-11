Gazzelle, il concerto allo Stadio Olimpico

Gazzelle sarà in concerto a Roma nell'estate 2023. Il cantante si esibirà in un unico grande concerto il prossimo 9 giugno allo Stadio Olimpico.

Negli ultimi anni l'artista ha calcato i più importanti palchi della sua città: dal Monk Club all’Ex Dogana, dall'Atlantico Live al Palazzo dello Sport, dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica fino all’Ippodromo delle Capannelle nel corso del Rock in Roma 2022. L'arrivo allo Stadio Olimpico segna una data molto importante.

Il 2023 è per Gazzelle l’anno di cantare insieme ai suoi fan come in un grande raduno, un’occasione per festeggiare gli anni, le lacrime e i sorrisi condivisi con il suo pubblico, in un luogo maestoso, simbolo di aggregazione e forti emozioni per la città eterna: lo Stadio Olimpico.

I biglietti sono disponibili online dalle 14 di lunedì 7 novembre e su www.vivoconcerti.com, www.ticketone.it, www.ticketmaster.it, www.clappit.com e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di sabato 11 novembre.

Foto dalla pagina Facebook di @Gazzelle