Gazebo Penguins live al Monk

LE PARCHE, rassegna curata da Indiepanchine, dove talenti emergenti tracciano il percorso verso una nuova era musicale, torna con il suo sesto appuntamento.

L’evento si terrà mercoledì 24 aprile 2024 in partnership con HitReview, Sei Tutto L’indie, The Parallel Vision, Radio Kaos Italy, presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative. LE PARCHE, tre divinità classiche note per la loro capacità di poter influenzare il destino degli umani, simboleggiano il potere dell’arte. Il Monk diviene l’ambiente in cui la creatività artistica si spinge verso nuovi orizzonti veicolando l’innovazione attraverso la musica. Mercoledì 24 aprile Indiepanchine presenta una line up in cui le sorprese non mancheranno iniziando con un pre show per poi arrivare al main event.



In opening di serata si esibirà IL CAIRO, nome d’arte di Luca Zaliani, milanese classe ‘97, progetto che si muove tra una nostalgia poetica di stampo autoriale e ricercate sonorità pop ed electro. Nel 2021 pubblica il suo primo EP “Scirocco” che lo stesso anno presenterà live sul palco del MI AMI Festival di Milano, in occasione del “Mi manchi ancora” svoltosi al Circolo Magnolia di Sagrate. Dopo aver solcato numerosi palchi italiani con i suoi tour, IL CAIRO torna nel 2023 con il suo primo album dal titolo “Maxi Giusto”. La rassegna proseguirà con LUCA COI BAFFI, artista che presenterà per la prima volta il suo nuovo EP “Devo parlarne con mio padre”. LUCA COI BAFFI è il nome d’arte di Luca Casentini, classe ’97, cantautore della provincia romana con un piede nel punk e l'altro nella canzone d’autore. L’EP d’esordio “Devo parlarne con mio padre” arriva dritto al punto con la sua semplicità, dai suoni pesanti e distorti, a tratti psichedelico, un racconto di vita crudo e puro.





Con la pubblicazione di album come “Nebbia” nel 2017 e l’ultimo lavoro del 2022 “Quanto”, il gruppo ha consolidato la sua presenza nell’ambiente musicale alternativo affermandosi come uno dei migliori gruppi live. "Quanto" è un viaggio lungo 7 canzoni che attraversano l’obliquità dello spazio e del tempo, l'inesistenza del vuoto, i buchi neri, per raccontare concezioni del mondo inedite attraverso una visione sfocata, sfuggente. Le loro performance sono apprezzate per l’energia e la capacità di coinvolgere il pubblico rendendo ogni loro concerto un evento unico ed irripetibile. L’evento è in parte realizzato con il contributo del bando Nuovo Imaie - Promozione Progetti Discografici dal vivo 2023-2024.