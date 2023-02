"Gastone, Belvento e il ladro di circhi", spettacolo teatrale per bambini

Domenica 19 Febbraio 2023, alle 11,15, presso il Teatro Tirso de Molina, Via Tirso 89 - zona Corso Trieste va in scena il nuovissimo spettacolo “Gastone, Belvento e il ladro di circhi”.



Una storia nuova, mai raccontata prima. Un bimbo ha un sogno: diventare un artista del circo. Ma come in tutte le storie arriva il grande nemico: Il ladro di circhi. Riuscirà il piccolo protagonista a recuperare il suo circo e restituire così a tutti i bimbi, grandi e piccoli, le loro tende dei sogni? Tra acrobazie, clown, musica e dolci ballerine una storia di Carnevale tutta speciale, un po’ diversa dalle altre.

Adatto a tutta la famiglia.

Lo spettacolo è della compagnia teatrale GattaNera Teatro



Da una fiaba di Tonino Tosto

Regia Stefano Dattrino

Con Stefano Dattrino, Tonia Garardo, Matteo Magazzù e Carmelo Stifano



Durata: 1 ora

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria: info@eventibambinidiroma.it | 3383609134 https://www.eventibambinidiroma.it/

https://www.facebook.com/EventiBambinidiRoma https://www.instagram.com/eventibambinidiroma/



I prossimi spettacoli saranno:



- Domenica 19 Febbraio ore 16 "Tu si que... Disney - Show" - Teatro Pegaso (Lido di Ostia)



- Martedì Grasso 21 Febbraio "Il Gioco delle maschere" - Teatro Arma - Via Ruggero di Lauria, 22 (Prati)



- Domenica 5 Marzo ore 16 "Grimm Collection" - Teatro Pegaso (Lido di Ostia)