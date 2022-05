"Bentornata Gardensia", gardenie della solidarietà per fermare la sclerosi multipla

Prezzo non disponibile

Circa 13 mila piante di Gardenia, verranno distribuite a Roma e provincia, in 100 punti di solidarietà, dai volontari di AISM per la lotta alla sclerosi multipla.

L'iniziativa "Bentornata Gardensia", dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22 maggio. “Nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, ecco che fiorisce la Gardenia, uno dei fiori simbolo della solidarietà che per la nostra Associazione rappresentare la volontà di non arrenderci e di condividere il nostro impegno per fermare la sclerosi multipla” dichiara Bruno Principe, Presidente della Sezione AISM di Roma.

I fondi raccolti con l’iniziativa andranno a sostenere la ricerca scientifica e permetteranno ad AISM di garantire le risposte di cura, di assistenza e di supporto per le persone con SM sul territorio, ora più che mai fondamentali.

La Sezione AISM di Roma si trova in Via Cavour 181/A, garantisce relazione continuativa con le persone con SM, servizi di informazione, orientamento, supporto psicologico, legale, domiciliare e alla mobilità. Al suo interno è presente il Centro Sociale AISM un luogo di incontro, formazione e sostegno all’autonomia e socializzazione, per persone con SM che intendono incontrarsi e usufruire delle attrezzature del Centro. Costante è il rapporto con la rete dei servizi ospedalieri e territoriali, con i privati e le associazioni impegnate nei percorsi di autonomia della persona, al fine di predisporre momenti formativi e informativi alle persone con SM del territorio.

Foto da Facebook @aismroma