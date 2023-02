Prezzo non disponibile

Game Vintage Market nasce con l’idea di creare uno spazio dedicato agli appassionati di retrogames, carte gioco collezionabili, giochi da tavolo GDR-RPG.

Una borsa scambio che dà l’opportunità di incontrarsi in spazi appositi e creare eventi dove sia possibile condividere le proprie passioni all’insegna dell’incontro e dell’amicizia.

Ognuno potrà trovare, nei vari stand presenti al Game Vintage Market, il pezzo mancante della collezione, oppure mettersi in gioco per il prossimo evento e partecipare come espositore.

