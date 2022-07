GALIL3O presenta "Volevo fare un disco" sulla terrazza del QUID

È previsto per giovedì 21 luglio, dalle ore 21.00, un nuovo atteso appuntamento sulla terrazza del QUID, una delle venue estive più suggestive di Roma: GALIL3O porterà dal vivo i brani del suo album d’esordio, “Volevo fare un disco”, in una formazione del tutto originale per la capitale.

L’artista romano, infatti, fresco della partecipazione al Monte Rock Festival di Montevecchia (Lecco), il 25 giugno, e a La Città Sommersa al Monk di Roma, il 10 luglio, riproporrà l’atmosfera intima che ha permesso la nascita delle 8 tracce che compongono il disco, accompagnato alla chitarra da Francesco Fioravanti.



Galil3o nasce nel 2015, dopo alcune importanti esperienze con gli FSH. Ha vinto lo Spaghetti Unplugged Festival e si è esibito più volte al MEI - Meeting degli Indipendenti di Faenza. Nel 2020 ha iniziato un nuovo percorso in studio, che ha permesso la nascita di “Viaggiare leggeri”, “Francesco (esci tutte le sere)” e “QuasiMai”, i tre singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album. “Volevo fare un disco” è il suo primo lavoro in studio.



Rai Radio2Indie ha messo in rotazione tutti i suoi singoli, eleggendo Galil3o “#Radio2IndieNext... l'artista da tenere d'occhio!" e "Volevo fare un disco" disco della settimana. I singoli sono stati trasmessi da oltre 30 radio FM e web diffuse sul territorio nazionale: Galil3o li ha presentati dal vivo a Radio1 Music Club e Radio2 Indie (con un live esclusivo), e nella trasmissione “Sulle strade della musica” di Rai Isoradio.