“Volevo fare un disco”, l’album d’esordio di Galil3o presentato a Roma

Si terrà domenica 27 marzo alle 22, presso L’Asino Che Vola, nel quartiere Appio Latino di Roma, il primo concerto di Galil3o in full band per la presentazione dal vivo di “Volevo fare un disco”, il fortunato album d’esordio.



Con lui, sul palco di uno dei più amati club della capitale, Francesco Fioravanti, chitarra acustica ed elettrica, Cristiana Della Vecchia, piano & keyboard e direzione musicale, Sara Maragna, piano & keyboard e programmazione, Martina Bertini, basso elettrico e synth, e Riccardo Merlo alla batteria.



Galil3o nasce nel 2015, dopo alcune importanti esperienze con gli FSH. Ha vinto lo Spaghetti Unplugged Festival e si è esibito più volte al MEI - Meeting degli Indipendenti di Faenza. Nel 2020 ha iniziato un nuovo percorso in studio, che ha permesso la nascita di “Viaggiare leggeri”, “Francesco (esci tutte le sere)” e “QuasiMai”, i tre singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album. “Volevo fare un disco” è il suo primo lavoro in studio.