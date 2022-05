Galil3o live al Quid

Appuntamento al QUID, giovedì 5 maggio dalle ore 21.00, per ascoltare dal vivo Galil3o e i brani del suo disco d'esordio intitolato "Volevo fare un disco".



Francesco Galioto, in arte Galil3o, è un cantautore romano garbato, elegante e inquieto al punto giusto. Sa parlare di emozioni complesse, ma alla fine strappa sempre un sorriso.

Dopo l’esperienza con la band FSH (Premio Pigro 2010 e tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani 2012), debutta artisticamente nel 2015, con un concerto in apertura al Rino Gaetano Day, a cui segue un secondo nel 2016. Conquista definitivamente il cuore del nuovo pubblico nel 2018, quando vince lo Spaghetti Unplugged Festival e pubblica il suo primo singolo “Parte di me”. Nello stesso anno esce “La prospettiva”, che presenta in anteprima al Le Mura (sold-out).



Nel 2019 apre il live di Jimmy Ingrassia a Roma, sale sul podio del Marmo Music Match, dove si aggiudica il terzo posto, si esibisce al MEI – Meeting degli indipendenti di Faenza e pubblica due singoli: “Termini”, che supererà i 55.000 mila ascolti su Spotify, e “Sola”. Nel 2020 inizia un nuovo importante percorso in studio, che lo porterà, nel 2021, alla pubblicazione del suo primo album solista, “Volevo fare un disco”, anticipato dai singoli "Viaggiare Leggeri", "Francesco (esci tutte le sere)" e "QuasiMai".