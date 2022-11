Gaia in concerto a Roma

L'Alma Tour di Gaia, prdotto e organizzato da Vivo Concerti, è stato rimandato a marzo e aprile 2023. Dopo i primi live outdoor durante cui Gaia ha incantato il suo pubblico, l?artista tornerà sul palco in primavera, pronta a creare una nuova personale dimensione on-stage presentando il suo universo artistico in atmosfere inedite che diventeranno sfondo del racconto delle sue anime musicali.

Il tour di Gaia farà tappa anche a Roma, al Monk - Nuova Venue, il 5 aprile 2023 (la data era inizialmente prevista per sabato 15 ottobre 2022 all'Atlantico Live, ma è stata rimandata per motivi logistici e di programmazione del calendario indipendenti dalla volontà dell'artista).

La biografia di Gaia

Gaia, cantautrice classe 1997, nel 2016 partecipa a XFactor arrivando in finale e dopo 3 anni vince Amici. Alternando brani in portoghese (dando voce alle sue origini brasiliane) e in italiano attraverso atmosfere dai ritmi latini, lancia il suo album di debutto ?Nuova Genesi? (disco d?Oro) con i singoli ?Chega? (doppio platino), uno dei brani più ascoltati dell?estate 2020 e ?Coco Chanel?, disco d?oro. Nel 2021 GAIA debutta al Festival di Sanremo con ?Cuore Amaro? (disco d?oro), per poi rilasciare ?Boca? feat. Sean Paul, primo singolo internazionale dell?artista e certificato disco d?oro. L? 1 luglio è iniziato il suo ?Finalmente in TOUR? che ha attraversato l?Italia durante l'estate. Il 21 novembre Gaia si è esibita per la prima volta su un palco internazionale al ?Corona Capital Festival? di Mexico City.

Il 1° ottobre 2021 è uscito il singolo ?Nuvole di zanzare? che ha anticipato l?album ALMA, uscito il 29 ottobre 2021, secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana che racchiude tutti i suoi mondi e che contiene anche il singolo ?Salina?, uscito il 19 gennaio 2022. Gaia, inoltre, è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista dei 100 under 30 italiani leader del futuro del nostro Paese.

Le date dei concerti

Martedì 21 marzo 2023 | POZZUOLI (NA) @ Duel Beat

(inizialmente prevista per il 20 ottobre 2022)

Giovedì 23 marzo 2023 | FIRENZE @Viper Theatre

(inizialmente prevista per martedì 18 ottobre 2022)

Lunedì 27 marzo 2023 | TORINO @Hiroshima Mon Amour

(inizialmente prevista per mercoledì 12 ottobre 2022)

Mercoledì 29 marzo 2023 | MILANO @Santeria Toscana 31- NUOVA VENUE

(data inizialmente prevista per sabato 22 ottobre 2022 @Fabrique)

Mercoledì 05 aprile 2023 | ROMA @Monk -NUOVA VENUE

(data inizialmente prevista per sabato 15 ottobre 2022 @Atlantico Live)