Gaia in concerto al Castello di Santa Severa

Si accendono i riflettori sul Castello di Santa Severa nell'estate 2021. Dal 2 luglio all'11 settembre entra nel vivo la kermesse chiamata "Weekend al Castello", ideata e organizzata dall’Ass. Culturale ZIP Zone.

Eventi, concerti, spettacoli teatrali e di danza, stand up comedy, incontri di letteratura e poesia, yoga, astrologia, laboratori artistici e circo per bambini.

Gaia al Castello di Santa Severa

Sabato 10 luglio, ci sarà la giovanissima Gaia, vincitrice del talent Amici e amatissima dai più giovani con i suoi brani dal sound reggaeton come l’ultimissimo “Boca”, in featuring con il rapper Sean Paul. L'appuntamento è alle ore 21.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per accedere agli eventi in cartellone sono acquistabili alla biglietteria del Castello tutti i giorni negli orari di apertura e nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita. Per ulteriori informazioni contattare l’organizzazione al numero 060406 o inviare un email a weekendalcastello@gmail.com

Il programma completo dei Weekend al Castello

Ven 2 Luglio SCOMODO BENG!BAND + I VAZZANIKKI

Brass Band + Concerto

GRATIS

Sab 3 Luglio “NADA DUO”

Concerto di musica leggera di Nada Malanima

10 euro + prevendita

Ven 9 Luglio “U.G.O. ON THE ROAD”

Comedy show a cura di Betta Cianchini

5 euro + prevendita

Sab 10 Luglio GAIA “Finalmente in Tour”

Concerto

15 euro + prevendita

Ven 16 Luglio “SWING NIGHT”

concerto e lezioni di danza swing a cura di Corrado Sabato

8 euro + prevendita

Sab 17 Luglio “Sono Io” concerto di WRONGONYOU + “Toccaterra Tour Estivo”

concerto di EMMA NOLDE

Concerti di musica leggera

10 euro + prevendita

Ven 23 Luglio “PENSIERI STUPENDI”

Stand-up comedy di e con Francesco De Carlo

10 euro + prevendita

Sab 24 Luglio “SONO PARTITA DI SERA” Omaggio a Gabriella Ferri

Spettacolo Teatrale a cura di e con Valentina De Giovanni, regia di C. Piccioni

8 euro + prevendita

Ven 30 Luglio “BIG BABOL CIRCUS”

Magie Comiche, giocolerie, clownerie e bolle di sapone a cura di Daniele Antonini

5 euro + prevendita (gratis fino ai 3 anni)

Sab 31 Luglio “HOP HOP - Spettacolo di Circo di strada”

Spettacolo di Equilibrismo e Magia a cura di Andrea Farnetani

5 euro + prevendita (gratis fino ai 3 anni)

Ven 6 Agosto “BARZELLETTE”

Spettacolo Teatrale di e con Ascanio Celestini

10 euro + prevendita

Sab 7 Agosto DISNEY ORCHESTRA IN JAZZ

Serata Orchestra, Rivisitazione Musica Disney

5 euro + prevendita (gratis fino ai 3 anni)

Ven 13 Agosto “JULIETTE”

Spettacolo Danza a cura di Loredana Parrella

8 euro + prevendita

Sab 14 Agosto “LA MUSICA È PERICOLOSA”

Spettacolo Musicale a cura del Maestro Nicola Piovani

23 euro + prevendita

Ven 20 Agosto “RODRIGO LIVE”

Stand-up Comedy di e con Luca Ravenna

10 euro + prevendita

Sab 21 Agosto “VIVE LA VIE”

Spettacolo Musicale a cura di Le Cardamomò

5 euro + prevendita

Ven 27 Agosto “POSIDONIA”

Spettacolo Teatrale di Narrazione Animata a cura di Teatro di Carta

5 euro + prevendita (gratis fino ai 3 anni)

Sab 28 Agosto THE NIRO “Solo Live”

Concerto

5 euro + prevendita

Ven 3 Settembre “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE”

Spettacolo Teatrale Musicale con Giorgio Colangeli

10 euro + prevendita

Sab 4 Settembre RICCARDO SINIGALLIA “Concerto a Cuor Leggero 2021”

Concerto di musica leggera di Riccardo Sinigallia

10 euro + prevendita

Ven 10 Sett SPAGHETTI UNPLUGGED “La Fine dell’Estate”

Staffetta Corale di Cantautorato Italiano della nuova scena musicale

5 euro + prevendita

Sab 11 Sett SPAGHETTI UNPLUGGED “La Fine dell’Estate”

Staffetta Corale di Cantautorato Italiano della nuova scena musicale

5 euro + prevendita

Elenco Attività Preserali

Ven 2- Sab 3 Luglio “CARTONI ANIMALI”

Installazione pittorica per bambini e Laboratorio giochi Antichi a cura di Officine Perfareungioco

Sab 3 Luglio LEZIONI DI YOGA

Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori

Ven 9 Luglio DJ-SET

Dj-Set a cura di Delphi

Ven 16 Luglio DJ-SET

Dj-Set a cura di Dj Stile

Ven 16 Luglio LEZIONI DI YOGA

Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori

Sab 17 Luglio LEZIONI DI YOGA

Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori

Ven 23 Luglio DJ-SET

Dj-Set a cura di Delphi

Sab 24 Luglio MIGUEL JIMENEZ DIAZ

Happening musicale con il trombettista jazz cubano

Sab 24 Luglio “CARTONI ANIMALI”

Installazione pittorica per bambini e Laboratorio giochi Antichi a cura di Officine Perfareungioco

Sab 24 Luglio LEZIONI DI YOGA

Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori

Ven 30 Luglio DJ-SET

Dj-Set a cura di Dj Stile

Ven 30 Luglio “MUOVERE IL CASTELLO”

Workshop Esperenziali di movimento creativo a cura di Elena Tsili

Ven 30 Luglio DANIELE ANTONINI

Magie comiche, giocolerie, clownerie

Ven 30 Luglio “LABORATORIO DI TEATRO PER ADOLESCENTI”

Laboratorio di Teatro a cura di Emile Valadier

Sab 31 Luglio “LABORATORIO DI TEATRO PER ADOLESCENTI”

Laboratorio di Teatro a cura di Emile Valadier

Ven 6 Agosto FABIANA GUARCINI

Cabaret Astrologico

Sab 7 Agosto TALK LETTERARIO “Lo capisce pure un bambino”

Presentazione del libro di M. Zecca, voce narrante: E. Mallaby

Sab 7 Agosto LEZIONI DI YOGA

Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori

Ven 13 Agosto MIGUEL JIMENEZ DIAZ

Happening musicale con il trombettista jazz cubano

Sab 14 Agosto “CARTONI ANIMALI”

Installazione pittorica per bambini e Laboratorio giochi Antichi a cura di Officine Perfareungioco

Ven 27 Agosto “MISE EN ESPACE” COMPAGNIA SCATOLA FOLLE

Rappresentazione Pièce Teatrale a cura di “Scatola Folle”

Ven 3 Settembre “IL CARO ESTINTO” COMPAGNIA SCATOLA FOLLE

Rappresentazione Pièce Teatrale a cura di “Scatola Folle”

Sab 4 Sett “CARTONI ANIMALI”

Installazione pittorica per bambini e Laboratorio giochi Antichi a cura di Officine Perfareungioco

Luglio/Agosto LUISA BELLI

Attività di Meditazione al Castello



