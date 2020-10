Viaggio in Italia: serata con Gai Mattiolo all'Antico Caffè Greco

Viaggio in Italia, incontro in musica con le eccellenze del nostro Paese. Giovedì 15 ottobre, alle 20, è in programma una serata speciale nella sala Rossa dell'Antico Caffè Greco.

Nello storico caffè in via Condotti 86, infatti, prevista una serata con lo stilista Gai Mattiolo, la sua storia e le sue creazioni.

Aperitivo e sfilata di Alta Moda. Conduce Barbara Castellani, con Guido D’Angelo al pianoforte e Paola Roncolato mezzosoprano.

L’evento si inscrive nella rassegna “Viaggio in Italia” e si svolgerà nel rispetto delle norme sulla sicurezza sanitaria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al numero 3428664375.