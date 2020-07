Arriva al Teatro Garbatella di Roma il Finalmente Tour di Gabriella Martinelli. La cantautrice, reduce dal palco di Sanremo dove ha presentato il brano ‘Il gigante d’acciaio’ nella categoria Nuove proposte, tornerà finalmente a sorprenderci con la sua voce e le sue canzoni.



“Sono felice di tornare a Roma, città che mi ha dato molto. Mi ha insegnato ad amare, a difendermi, a non smettere di sognare - dichiara la cantautrice. Ho voglia di rivedere gli amici, sarà un concerto speciale. Suonerò anche qualcosa di nuovo che non riesco più a tenere dentro. Ci saranno tante sorprese. Sul palco con me, Andrea Iannicola alla chitarra.”



GABRIELLA MARTINELLI

Finalmente Tour

SABATO 1 AGOSTO 2020

Inizio live: ore 21.00

Teatro Garbatella

Piazza Giovanni da Triora, 15 - ROMA

Biglietti: 10€

Prenotazione consigliata al 3662003502



BIO

Gabriella Martinelli



Cantautrice di origini pugliesi, polistrumentista.

Gira l'Europa da busker e vanta numerosi anni di gavetta suonando nei club, nei festival e nei teatri. Vincitrice di molti importanti premi legati alla canzone italiana d’autore, fra cui: Targa Bigi Barbieri 2018, Premio L’Artista che non c’era 2018, Premio Botteghe d’Autore 2017 (Miglior Interpretazione); Premio Bindi 2015; Musicultura nel 2014.

È tra gli artisti del Tenco Ascolta 2018.

Partecipa a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013; pubblica il suo album d'esordio "Ricordati di essere felice" per l'etichetta Toto Sound Records nel 2015 e “La pancia è un cervello col buco” nel 2018 da indipendente.

Scelta per rappresentare la nuova musica d’autore Italiana in Perù nel 2019.

E' inoltre tra le voci Italiane del Come to my home, progetto nato in Africa: realtà che unisce artisti da tutto il mondo con l'intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità.

Vincitrice di Area Sanremo 2019, partecipa al 70° Festival della Canzone Italiana, nella categoria Nuove proposte. A gennaio 2020 entra nel roster di Warner Music Italia.