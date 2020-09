Gabriella Martinelli in concerto a Confusione Fest

Venerdì 4 settembre sul palcoscenico del Confusione Fest, Gabriella Martinelli sarà in concerto nell’ambito di un lungo tour in tutta Italia partito il 20 luglio da Taranto.

La cantautrice, reduce dal palco di Sanremo dove ha presentato il brano ‘Il gigante d’acciaio’ nella categoria Nuove proposte, tornerà finalmente a sorprenderci con la sua voce e le sue canzoni. Gabriella racconta storie, lo fa con ironia e freschezza. Artista versatile, mai banale. Spazia dalla canzone d’autore al rock con una voce dalle venature decisamente soul. Polistrumentista, inizia la sua carriera da busker in giro per il mondo. “Saranno concerti speciali. Suonerò anche qualcosa di nuovo che non riesco più a tenere dentro” dichiara la cantautrice, in giro su e giù per l’Italia con un tour che anticiperà le sue prossime uscite discografiche.”

Cantautrice di origini pugliesi, polistrumentista. Gira l'Europa da busker e fa tanta gavetta suonando nei club, nei festival e nei teatri. Durante il suo percorso artistico riceve numerosi riconoscimenti, fra cui il Premio Botteghe d’Autore 2017 e la Targa Bigi Barbieri 2018. Vince Musicultura nel 2014, il Premio Bindi 2015 e il Premio L’Artista che non c’era nel 2018. Nello stesso anno è tra gli artisti del Tenco Ascolta. Partecipa a The Voice of Italy in onda su Rai 2 nel 2013; pubblica il suo album d'esordio "Ricordati di essere felice" per l'etichetta Toto Sound Records nel 2015 e “La pancia è un cervello col buco” nel 2018 da indipendente. Scelta per rappresentare la nuova musica d’autore Italiana in Perù nel 2019. E' inoltre tra le voci Italiane del Come to my home, progetto nato in Africa: realtà che unisce artisti da tutto il mondo con l'intento di mescolare le arti, le culture, le nazionalità. Vincitrice di Area Sanremo 2019, partecipa al 70° Festival della Canzone Italiana, nella categoria Nuove proposte. A gennaio 2020 entra nel roster di Warner Music Italia.