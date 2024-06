Gabriele Esposito in concerto all'Asino che vola

Parte dall’Asino che vola di Roma il tour di presentazione di ‘Accurdammece Vol. 1”, il nuovo EP di Gabriele Esposito, in uscita il 31 maggio per l’etichetta Asino Dischi, con distribuzione The Orchard.



Il cantautore campano, a due anni dall’uscita del suo EP “Via Scarlatti”, composto da cinque brani di artisti napoletani, torna con un nuovo lavoro che riunisce i 4 singoli usciti finora e 3 brani inediti: VOGLIO CAPÌ, PIENSE A T'ANNAMMURÀ e NU RICORDO LUNTANO.



7 canzoni che raccontano l’amore, ma anche la depressione generazionale, e l’importanza del farsi del bene, primo passo verso una comprensione di quello che è il cammino verso la propria serenità personale.



Gabriele Esposito, grazie alla sua capacità di mescolare sapientemente le tradizioni musicali del territorio campano con sonorità moderne e la creazione di un sound new-politan sta emergendo con forza sulla scena musicale nazionale.



“La musica a differenza nostra, trova sempre un punto d’incontro, un’armonia… un accordo. E tu va pensà che la radice della parola accordare è cor, ovvero il cuore… - dice Gabriele Esposito. Io credo che noi che siamo fatti di cuore dovremmo accordarci, proprio come fa la musica, cercando il nostro suono e magari chi ci ascolta, sarà ispirato a trovare il suo di suono.

Così potremo finalmente scoprire una nostra funzione così semplice e così complessa allo stesso tempo: vivere insieme… così come si suona insieme.

Ovviamente ognuno ha la sua idea di musica… Però perché non provare a trovare un accordo… col cuore? Accurdammece”.



Appuntamento venerdì 31 maggio alle ore 22 nel locale di San Giovanni per un concerto da non perdere. Con Gabriele Esposito, sul palco dell’Asino che vola, saliranno Daniele de Iulio alla batteria, Ciro Cino al piano e Aldo Capasso al basso.



Il tour di presentazione poi prosegue con altre date su e giù per l’Italia:

1° giugno - Castel Volturno, Flava Beach – Indienapoli

2 giugno- Castel Volturno, Lido La Sirenetta

6 giugno - Milano, oTTo

14 giugno - Calitri (AV), Il Primo Maggio in Ritardo

18 giugno - Sant'Egidio del Monte Albino (SA) - fraz. Orta Loreto



(calendario in continuo aggiornamento)