"Future Sight", l'evento per i 40 anni dell'Università Tor Vergata

Dal 1982 al 2022: sono passati 40 anni dalla nascita dell'Università di Roma Tor Vergata e l'ateneo festeggia questo importante compleanno con una grande manifestazione.

“Future Sight” è l'evento in programma dal 24 al 28 ottobre, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo anno accademico 2022-2023. Cinque giorni che coinvolgeranno l’ateneo e i suoi principali stakeholder, con oltre 70 eventi celebrativi, 4 serate tematiche e più di 300 ospiti per tessere una narrazione che testimoni l’impegno e l’importanza dell’Ateneo che ha alle spalle 40 anni di ricerca di eccellenza e didattica innovativa.

Future Sight, l'evento

L’evento ? che lo scorso giugno, in occasione della Festa Nazionale della Musica, è stato anticipato da due concerti nell’arena del Rettorato in cui si sono esibite la banda rock “Pink Floyd Legend” e le band di studenti e dipendenti ? includerà interventi, lezioni, dibattiti, presentazioni, laboratori e incontri con ospiti e relatori italiani e internazionali, in italiano e in inglese, su più canali e da più sedi di trasmissione, suddivisi secondo le linee della ricerca #Think, della didattica #Inspire e della terza missione (public engagement) #Join.

Tutta la manifestazione sarà in presenza e in diretta streaming, grazie al supporto della struttura di produzione multimediale dell’Università. Un programma molto fitto, che si svolgerà dalle 9 alle 23 in tre diverse location (l’Auditorium Ennio Morricone, l’Aula TL Economia, e gli Studios dell’ateneo), e coinvolgerà anche gli studenti e le studentesse: l’intera manifestazione sarà coperta on line e sui social, con il lancio di video e con podcast dedicati (gli hashtag sono: #FutureSight #TorVergata40, #JuniorFutureSight).

Oltre 70 i temi che verranno affrontati per le sei facoltà e macroaree dell'ateneo: dalla neurofinanza al metaverso, dal cibo del futuro alla medicina di strada. E ancora: la chimica smart, la matematica per il clima, le torri medioevali di Roma, il Tokamak, la didattica in carcere, il pianeta verde, il mondo sostenibile dei futuri ingegneri, i droni e le recenti scoperte sulle navi puniche. Gli incontri saranno animati, poi, dalla presenza degli studenti in un’ottica di un vero e proprio scambio intergenerazionale.

Il programma di Future Sight

In particolare, il 24 ottobre, si segnala la VIII Edizione della Start Cup Lazio e il 27 ottobre la Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico. Tra i principali eventi serali: l’Orchestra di Piazza Vittorio; le “Parole Incatenate” della Compagnia “Stabile assai” del carcere di Rebibbia, la serata dedicata alla Sostenibilità con il ministro Enrico Giovannini, protagonista di un’intervista corale con studenti e studentesse. E poi l’appuntamento con le idee dei giovani sul loro futuro, lo Students Speech TV, con i finalisti di un contest che parleranno davanti a una giuria qualificata di giornalisti e rappresentanti di aziende. Per l’occasione è nato lo store online https://store.uniroma2.it/ dedicato al merchandising ufficiale #TorVergata40 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Future Sight è stato organizzato con il supporto dei seguenti sponsor e partner: main sponsors Terna e UniCredit; sponsors De Besi-Di Giacomo; technical partners Tim, Fungo Marketing, Fresia Hotels & Resorts, Tezenis, BusForFun, Justbit, Sotterranei di Roma; event partner KeyValue e con la collaborazione di Vodafone Italia. L’evento è patrocinato da Comune di Roma, Rai e Regione Lazio.

A questo link il programma completo della manifestazione.

Foto da Facebook @unitorvergata