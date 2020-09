Fuori programma, festival internazionale di danza contemporanea

Dal 17 al 30 settembre, negli spazi all’aperto del Municipio V Cortili del Quarticciolo e Parco Alessandrino va in scena "Fuori programma", il festival internazionale di danza contemporanea.

Dopo la prima parte svoltasi a fine luglio negli spazi esterni del Teatro India, il Festival si prosegue con performance urbane, laboratori e incontri nei cortili e giardini del Quartiere Quarticciolo e del Parco Alessandrino (Municipio V).

Tre le compagnie protagoniste: Zerogrammi in Elegia (17 e 18 settembre); Balletto Civile in MAD (19 e 20 settembre); Spellbound Contemporary Ballet in Spiazzato nella versione dal vivo (28 e 29 settembre) e nella versione online (30 settembre).

Le attività previste al Quartiere Quarticciolo sono tutte intese in forma immersiva nell’ambiente urbano, siano i cortili o il Parco Alessandrino, alla luce naturale del giorno senza alcun elemento esterno. Non sono dunque previste pedane, palchi o strutture di alcun tipo e le performance sono tutte concepite come percorsi e creazioni itineranti nel Parco e nel Quartiere per condividere l’esperienza dell’attraversamento degli ambienti come parte integrante dell’azione performativa.

Fuori programma, con la direzione artistica di Valentina Marini, propone uno sguardo sul vasto paesaggio della scena coreografica internazionale. Tutte le attività previste al Quartiere Quarticciolo sono a ingresso gratuito.

Qui l'evento Facebook per maggiori informazioni.

Foto dalla pagina Facebook @fuoriprogrammafestival