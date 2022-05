Fuori programma presenta "147 Abrazos" e "Hasta Donde" di Sharon Fridman

Il 28 e 29 Giugno, alle 19.45, al Parco Tor Tre Teste Alessandrino, la danza è protagonista con "147 Abrazos" e "Hasta donde" di Sharon Fridman in collaborazione con l'Accademia di Spagna.

147 Abrazos è un estratto di Dosis de paraìso, l'ultima creazione di Sharon Fridman, un'esplorazione dell'amore e delle relazioni. La ripetizione è la chiave di questo lavoro, la ripetizione porta a una cadenza che sacrifica la coscienza e genera instabilità. Il movimento in una relazione, che nasce da un bisogno, esige la soddisfazione dell'altro. Ripetendo un'azione, un gesto, stabiliamo un percorso, ed è solo portando quello stesso movimento al suo limite che possiamo spegnere in un altro luogo.

La ripetizione genera linee nello spazio, tracciando percorsi che si estendono dalla dipendenza alla fiducia, dalla paura della solitudine all'unione, dalla paura del vuoto al perdono.

Hasta donde è "un gioiello di intensità e sfumature. Spettacolo raccomandato e squisito che lascia tutti senza parole, duetto dalla mancanza d'amore verso il caos, bella miniatura sostenuta da una musica efficace e cupa. I ballerini si affannano nel discorso, sanno che tutto ciò che li unisce, li separerà, e lo trasmettono in un respiro tragico e lacerato di alto livello." (Roger Salas, El País)

Una volta che cediamo ai modi del corpo, ci lasciamo alle spalle ciò che ci ha impedito di essere noi stessi. Un valzer appare avvicinandosi all'altro, tra noi emerge un ponte, una possibilità. Non sappiamo dove finisce il viaggio ma sappiamo che non c'è ritorno, nessuna fluttuazione. Ci riconosceremo dietro la soglia, sul tiro della strada dove la caduta dei nostri corpi finisce. Se vogliamo salire, dobbiamo prima scendere, ma fin dove...?

Sharon Fridman‚ coreografo israeliano da anni residente in Spagna. È stato interprete per prestigiose compagnie quali Ido Tadmor Dance Company di Tel Aviv‚ Kibbutz Contemporary Dance Company‚ Vertigo Dance Company e per diversi progetti per il Suzanne Dellal Center. È tra gli autori prescelti nel 2008 da Wayne McGregor per il progetto Dance Lines tenutosi alla Royal Opera House di Londra. Nel 2012 vince a Cuba il Premio Alicia Alonso, il premio per la migliore proposta di danza contemporanea all’International Dance and Theatre Fair of Huesca 2011‚ il primo premio al Choreography Contest Burgos‚ New York.