FUORI MERCATO by Vintage Market: 6 e 7 maggio al San Paolo District

Ecco la nuova storia firmata Vintage Market: Fuori Mercato.

Un viaggio nel tempo e nello spazio alla ricerca di abiti e oggetti che appartengono alla nostra storia.

Un percorso fra passato e presente, dove l’istante si fa eternità. Un tuffo in quello che siamo stati per recuperare pezzi unici da portare nel presente.

Il 6 e 7 maggio al San Paolo District dalle 10 alle 20 con 80 espositori selezionati di vintage, handmade, furniture, libri, vinili, home decor, upcycling, illustrazione, cosmesi, piante, fiori, arcade games e neon. L’ingresso è GRATUITO e in concomitanza con il Fuori Mercato, si terrà il consueto Farmer’s Market: un luogo che accorcia la filiera e che valorizza le realtà agricole locali.

Fuori Mercato è Family Friendly: il luogo ideale dove passeggiare con la propria famiglia (cani inclusi) e dove ogni bambino può giocare e condividere (attraverso laboratori). CI sarà una sala solo di flipper e neon super colorati dove giocare e passare qualche ora in totale spensieratezza e fare anche tante foto.

LABORATORI BIMBI a cura di Chic Team

Pittura magica - Inglese

Digitopittura - stickers

e tanti colori per creare in allegria!

Fuori Mercato è Alternativo: il mondo come lo conosciamo oggi è solo un punto di vista. Al Fuori Mercato troverai realtà innovative e pezzi unici che non puoi trovare altrove. Un luogo dove futuro e passato si mescolano e diventano presente.

PRANZO E APERITIVO a km 0 a cura del Farmer's Marker

BEVERAGE by FAD Centocelle

SALA VIDEOGAMES, FLIPPER E NEON

FOOD TRUCK Gelato by Totò

Totò, un iconico Volkswagen T2 del '68, adibito a gelateria Foodtruck nasce tre anni fa. Realizzato originale in tutte le sue parti di carrozzeria e meccanica, dal motore al colore Ocean Blu VW, allestito come un vero e proprio locale per offrire gelato artigianale.

AMPIA AREA ESTERNA con dj set e aperitivo.

Informazioni

San Paolo District, Via Alessandro Severo 48, 00145

6-7 maggio. 10:00- 20:00

Ingresso gratuito

Link evento facebook https://www.facebook.com/events/1620031715104573/1620031721771239/

Link sito vintage market https://vintagemarketroma.it/cosa-fare-roma-6-7-maggio/