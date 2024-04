Fuori!Gioco!, avventura all'aria aperta per tutta la famiglia

Sport, famiglia e divertimento all’aria aperta. Una combinazione che in un mondo sempre più connesso e isolato è diventata molto rara. Per questo ECOS (European Culture and Sport Organization) ha organizzato per venerdì 3 maggio dalle 15 alle 18 al Parco della Caffarella a Roma l’evento “Fuori!Gioco!”, una giornata di giochi, nell’ambito degli “educational games”, dedicata ai più piccoli insieme alle proprie famiglie.

“Il periodo della pandemia anche se è terminato ha lasciato strascichi inimmaginabili nella vita di ciascuno di noi, ma soprattutto nei più piccoli – spiega Valerio Di Tommaso, Presidente Ecos – l’isolamento e i giochi limitatamente alle quattro mura di casa hanno prodotto una disaffezione per le attività all’aria aperta che ancora oggi pesa. Per questo abbiamo lanciato “Fuori!Gioco!”, una giornata dedicata a giochi in un parco con la famiglia, affinché possa essere stimolo per tornare alle vecchie abitudini e recuperare la voglia di uscire da casa per passare del tempo piacevole ma soprattutto divertente con i propri bambini”.

Le squadre saranno composte da almeno 1 adulto e 1 minore per un massimo di 5 componenti e potranno partecipare ad una serie di attività ludiche come palla avvelenata, ruba bandiera o mosca cieca. Ogni squadra potrà girare liberamente all’interno delle postazioni e partecipare ai giochi. La partecipazione ad ogni gioco farà guadagnare un punto ad ogni squadra ma i componenti delle squadre potranno mescolarsi con le altre.

Al termine della giornata tutti i componenti minorenni delle squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti parteciperanno all’estrazione di una serie di premi.

L’iscrizione è gratuita e si potrà effettuare tramite l’ APP scaricabile su www.progressapp.eu