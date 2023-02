"Fuori dal mondo", la mostra fotografica di Marco Palombi

Vernissage 1 marzo 2023 ore 18,00 - La mostra prosegue fino al 31 marzo

Dal martedì al sabato dalle ore 16,30 alle 19,30 e su appuntamento



Scatti presentati in grande formato per un site specific incentrato sugli sguardi e sui ritratti di popoli costretti alla fuga dai propri territori per le guerre, per la fame, per la siccità o per calamità naturali, destinati così alla dissoluzione delle loro civiltà. La mostra include anche una serie di foto di piccolo e medio formato a testimonianza di etnie che a breve saranno fuori dal mondo non avendo più futuro.



Marco Palombi, fotoreporter free lance, inviato di Repubblica, La Stampa ed altre testate, dagli anni ‘90 del secolo scorso viaggia per raccogliere immagini per i suoi reportage, dove le minoranze etniche, i popoli nomadi e i contrasti tra occidente ed oriente diventano il fulcro della sua ricerca fotografica.

La mostra è corredata da un catalogo/cartella d’artista a tiratura limitata di 50 copie. Con i patrocini di Terre des hommes e Coopi.

Testi di Francesca Leone (artista), Carlo Ciavoni (giornalista), Antonio Giammarusti (architetto),Vincenzo Giardina (giornalista), Mauro Pompili (giornalista), Andreas M. Steiner (Direttore Archeo e Medioevo)