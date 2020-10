Fuori Centro: Tor Pignattara nelle fotografie di Natalino Russo

Up Urban Prospective Factory ha salutato l'estate inaugurando la mostra fotografica, del tutto inedita e di Natalino Russo dal titolo "Fuori Centro". Il finissage è previsto Sabato 24 Settembre negli spazi della galleria UP Urban Prospettive Factory [Via Ciro da Urbino, 51 - Torpignattara] dalle 18.00 alle 21.00.

Fotografo, giornalista e speleologo, Natalino Russo ha girato il mondo per mare, per terra, tra le nuvole, nelle grotte. Questa volta Russo esplora un quartiere di meno di tre chilometri quadrati, il suo, quello dove abita e ci trova dentro tanti diversi territori dello spazio e dell'umanità. Tor Pignattara ha un'identità tutta sua e chi prova a tracciarne i confini prima o poi si arrende. Le consuetudini, le tradizioni, il mondo di persone, galleggiano in un equilibrio delicato. Senza la pretesa di esaurirlo ma con la voglia di mostrarlo, queste foto raccontano quanto il quartiere sia tutt'altro che periferia ma centro, non solo della città, ma di una bellissima storia. Ecco perché a ognuno degli scatti è assegnato il nome di un posto noto del centro della Capitale come Villa Borghese o Piazza Trilussa. Per esempio la fotografia intitolata Terrazza del Pincio, con una coppia che danza su un tetto, è affiancata a Campo de’ Fiori dove alcuni uomini in turbante s’incontrano e parlano a un incrocio. Organizzate in coppie, le fotografie, raccontano la relazione tra il fotografo e il quartiere sviluppandone alcuni concetti chiave come la relazione delle persone con lo spazio interno ed esterno, il rapporto degli abitanti con la tradizione e la storia ma sempre tenendosi saldamente appena fuori centroe cercando di capire quanta Roma c’è in quella che è tradizionalmente considerata periferia ma che, forse, non lo è poi così tanto.

La mostra è stata organizzata in collaborazione con Muri Sicuri che ha accompagnato i visitatori in una visita guidata d’introduzione al quartiere il giorno dell’inaugurazione e si è collocata all’interno della rassegna “Fuori Festival” del Pigneto Film Festival. Il legame delle fotografie di Natalino Russo con il territorio e il Festival si è rinnovato dopo che le sue foto sono state protagoniste del cortometraggio “In | There” di FrancesoThérèse, vincitore dell’evento “Lockdown - Corti in quarantena” e che è stato proiettato durante il Festival.

Ringraziamo il Presidente di Ecomuseo Casilino, Claudio Gnessi, per aver abbracciato l’evento come parte della rigenerazone del territorio come ha coluto spiegare in un contributo dedicato alla mostra disponibile a questo link: https://urbanfactoryroma.com/corso-fuoricentro/?fbclid=IwAR1f5n2NR9dljWqSAhA6YkA4Vaxi1sTiBl3l9ztEiaYfxEgnfOj5CM0Tg6Q

Per il finissage è necessaria la prenotazione via email a upcontemporarygallery@gmail.com



COORDINATE EVENTO:

Up Urban Prospective Factory di Marta Di Meglio

Mostra a cura di Francesca Pagliaro

Via Ciro da Urbino 51 - Torpignattara, Roma



Finissage 24 Ottobre 2020 - 18.00 - 21.00

Orari apertura: lun-merc e ven-sabato dalle 16:00 alle 19:00.

Il giovedì e la domenica su prenotazione

Informazioni e prenotazioni: upcontemporarygallery@gmail.com – 3887331842



Per il finissage è necessaria la prenotazione via email a upcontemporarygallery@gmail.com

Gallery