Fuochi nella Notte 2024

Si apre con il vernissage di Plance, la grande personale di Testi Manifesti, allestita con vere plance elettorali e si chiude con il live di DADA’, uno spettacolo pop (art) di elettronica, world music e tradizione partenopea, la XXII edizione di Fuochi nella Notte, il festival per la Liberazione di Saltatempo e Radio Underground Italia.



In mezzo, la migliore musica italiana con il dark pop della band di Angelo Sicurella da Palermo, il mix di rock-folk e sound sintetico dei biVio, e il post-punk dei livornesi Weekend Martyr.



Il tutto in una location mozzafiato, Castello Colonna a Genazzano (Roma): un’intera ala per la mostra, il teatro per i concerti e il salone delle feste per i djset finali di Dario DL e Fabio 128.



Ma l’intero borgo medievale sarà protagonista con i venti falò dei Fuochi di San Marco, simbolo di accoglienza: una tradizione perduta, risalente al 1467.



Sparsi per tutto il paese, nella notte del 24 Aprile, saranno anche le tappe di un percorso sonoro di musica, elettronica e classica ideato da Polysonica, da ascoltare in cuffia dal proprio telefono, scaricando l’app di radiounderground.it.



In piazza anche il Pranzo della Liberazione, accompagnato da un radio live show, fatto di collegamenti da tutta Italia con altri 25 Aprile, miniset acustici e un djset che invita a far baldoria per tutto il pomeriggio.