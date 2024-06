Fuochi d’artificio silenziosi sul Tevere

Fuochi d’artificio silenziosi nel cielo di Roma. E' quanto accadrà nella serata di oggi, 11 giugno, al termine della prima delle quattro serate del Tim Summer Hits. Lo spettacolo pirotecnico senza rumori riprodurrà immagini nel cielo, a ritmo di musica, per 2 km sul fiume Tevere e si svolgerà tra le 23:15 e le 23:30.

"L'illuminazione pirotecnica del fiume Tevere - ha spiegato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - avverrà grazie a 9 piattaforme galleggianti che saranno la base di lancio per i fuochi che illumineranno Roma. Per tutelare gli animali non ci saranno rumori, ma in sottofondo si sentiranno le note di alcune delle più celebri canzoni della storia: dai brani dei Queen agli U2 ai Coldplay", ha aggiunto Onorato.

“Ci saranno spettacoli da ponte Regina Margherita a Ponte Sant’Angelo - ha sottolineato, invece, il Presidente della commissione Capitolina Turismo Mariano Angelucci - che porteranno ad avere quasi 15 minuti di spettacolo pirotecnico con i fuochi montati sull’acqua. Una cosa mai vista a Roma. La manifestazione è una bella notizia per tutta la città".