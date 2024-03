Funnykola and the Sband live al Charity Café

Band nata e formatasi al Charity Cafe, Funnykola e The Sband sarà in concerto proprio nel locale del rione Monti sabato 23 marzo. La formazione propone un repertorio con forti venature Blues, passando per il British Blues, con una struttura Soul dalle tinte Funk. La formazione vede Fabio Jannicola alla voce con Francesco Marino alla chitarra, David Pintaldi al basso e Mario Damico alla batteria. Ogni sabato presso il club di via Panisperna l'appuntame nto è con il blues e le migliori band presenti sul territorio nazionale.



Line-up

Fabio Jannicola: voce

Francesco Marino: chitarra

David Pintaldi: basso

Mario Damico: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione